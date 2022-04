Sale eSports e LAN bloccate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia per via di un esposto

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha deciso di bloccare tutte le sale eSports e LAN in Italia in seguito un esposto presentato dal titolare della società Led S.r.l Sergio Milesi, il cui effetto è quello di bloccare e rendere non gestibili tutti quei locali che ricadono nella definizione di “parchi di intrattenimento digitali”.

Questo include tutti i locali in cui, previo pagamento, si può usufruire di console, PC e simulatori di guida per fini che non coinvolgono la vincita di premi in denaro. La motivazione è presto detta: tali locali fanno competizione con le sale giochi tradizionali.

Per estensione, non sarà più possibile provare giochi in anticipo nelle file nazionali come la Milan Games Week, quantunque il pagamento sia soltanto quello per l'accesso alla fiera e non quello per i singoli stand, che difatti sono gratuiti.

L’eSports Palace di Bergamo ha dettagliato anche gli effetti immediati di questa decisione nel post su Instagram che segue. Potete leggere l'espostoa questo link.

Fonte: Esposto