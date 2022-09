Samsung Odyssey OLED G8 è il primo monitor da gaming che include Stadia, Xbox Cloud Gaming e GeForce Now

In vista dell'IFA di Berlino, Samsung ha annunciato il suo primo monitor da gioco OLED. Chiamato Odyssey OLED G8, il monitor QHD ha una risoluzione di 3440 x 1440, un aspect ratio di 21:9 e frequenza di aggiornamento di 175 Hz e racchiude un sacco di funzionalità come il tempo di risposta di 0,1 ms e l'accesso a Samsung Smart Hub.

Una delle caratteristiche chiave di questo monitor che lo distingue dagli altri include il suo profilo generale. Secondo Samsung, è apparentemente il monitor più sottile di queste dimensioni, misurando 3,9 mm nel punto più sottile. Inoltre, a differenza dei monitor LCD, non richiede retroilluminazione e l'illuminazione è controllata in pixel con la tecnologia Quantum Dot, per immagini meravigliose. Il monitor può produrre il 100% del volume del colore e la gamma cromatica DCI-99,3%. La curvatura, nel frattempo, è valutata a 1800R, il che è ottimo per ottenere una sensazione coinvolgente durante il gioco.

Veniamo alle sue caratteristiche e a ciò che può offrire: per quanto riguarda le porte troviamo Micro HDMI 2.1, Mini DisplayPort 1.4 e USB-C. Ci sono anche altoparlanti stereo da 5 W per suoni più nitidi. Se non volete utilizzare un sistema di gioco con quelle porte, potete anche sfruttare Samsung Gaming Hub, che è integrato. Ciò consentirà di accedere ad Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia, Utomik e Amazon Luna con un solo controller e senza hardware aggiuntivo.

Il prezzo non è stato ancora annunciato, ma l'Odyssey OLED G8 si unirà al resto della gamma Odyssey di Samsung nel quarto trimestre di quest'anno.

Fonte: The Verge