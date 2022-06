SBK 22 ritorna con una nuova esperienza di gameplay realistica. Trailer e data di uscita

Tramite un comunicato stampa, Milestone e Dorna WSBK Organization S.r.l sono orgogliose di annunciare SBK 22, il nuovo capitolo di uno dei più iconici e celebrati franchise del mondo nel panorama dei giochi di corsa su due ruote. SBK 22 sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Steam a partire dal 15 settembre 2022.

SBK 22 riporta in vita l’autentico mondo del SBK Championship, oltre dieci anni dopo l’ultima storica uscita di SBK Generations, decimo gioco della gloriosa serie sviluppata da Milestone e iniziata nel 1999 con Superbike World Championship. Il gioco ricrea l’esperienza del Motul FIM Superbike World Championship grazie al fascino del suo gameplay simulativo e ambienti uguali alla realtà, uniti ai piloti e alle moto, rendendo finalmente realtà il sogno della community e dei fan dello sport.

Il 2022 Official WorldSBK Championship è la perfetta replica di quello che succede nella realtà, caratterizzato dagli event calendar, roster ufficiali e gli ambienti dei box con effetti e modelli fotorealistici. I giocatori metteranno alla prova le loro abilità gareggiando nei panni dei loro piloti preferiti nelle adrenaliniche piste ufficiali SBK.

L’immersiva Modalità Carriera offre diversi modi per migliorare e personalizzare le performance dei piloti e delle moto, come per esempio la gestione dello staff al Assetto avanzato, grazie al quale i giocatori hanno pieno controllo dei settaggi della moto sviluppando il l’Albero di Sviluppo. Gestire lo staff inoltre significa assumere diversi professionisti, dal Manager Personale passando dal Capo Ingegnere, senza dimenticare il fondamentale Telemetrista.

L’Albero di Sviluppo è strutturato in diverse aree, ognuna delle quali richiede uno specifico numero di punti ricerca per essere sbloccato. Questi punti si possono guadagnare passivamente tramite il lavoro degli ingegneri o attivamente dai giocatori, portando a termine specifici compiti nel weekend di gara. SBK 22 vanta inoltre caratteristiche innovative, quali la gestione delle gomme, del carburante e il bilanciamento del peso delle moto.

A.N.N.A System, il rivoluzionario sistema di IA basato su network neurale e machine learning, garantisce un gameplay su misura del giocatore, controllando gli avversari basandosi sulla loro personalità e allenandoli analizzando dati e performance. Al massimo livello, il livello di abilità dei piloti avversari non è dissimile da quello reale.

Il vasto numero di editor consente ai giocatori di personalizzare molti aspetti della loro esperienza in SBK 22. Sticker, casco, numero e butt patch sono gli editor dedicati ai piloti e alle moto, Fiction Team invece è completamente dedicato a creare un team di finzione personalizzandone livrea e stile.

SBK 22 è perfetto per epiche sfide multiplayer fino a 12 giocatori. Il Multiplayer Flow è personalizzabile scegliendo se aggiungere o meno la tipica sessione di Tissot-Superpole prima di una gara, senza contare la possibilità di modificare ogni singola gara con settaggi e regole personalizzate.