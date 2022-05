Scarface 2, nuove immagini trapelate online del progetto poi cancellato

Secondo nuove informazioni, sembra che Radical Entertainment stesse lavorando a Scarface 2, un sequel di Scarface: The World Is Yours che non ha mai visto la luce.

Un utente di Twitter chiamato Mafia Game Videos ha condiviso concept art e risorse che sarebbero state utilizzate in Scarface 2, che sembrava essere stato ambientato a Las Vegas. Potete vedere queste immagini in calce a questo articolo, che mostrano la famosa area metropolitana Las Vegas Strip (tra cui una lobby del casinò, un obitorio e un garage) ma anche una serie di luoghi intorno ad essa, nel deserto del Nevada.

Un video di YouTube creato dallo stesso account spiega un po' meglio la storia dietro queste risorse, poiché molti artisti le utilizzano da anni nei loro portfolio ma solo ora hanno ricevuto l'attenzione del pubblico.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Scarface: The World Is Yours è un videogioco di azione e avventura sviluppato da Radical Entertainment e pubblicato nel 2006 per PlayStation 2, Xbox, Wii e PC. Una versione Xbox 360 del gioco era stata pianificata ma mai lanciata.

Fonte: VGC