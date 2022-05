Scavengers, cancellata la versione console. Lo studio passa sotto a Behaviour Interactive di Dead by Daylight

Midwinter Entertainment, sviluppatore di Scavengers, è stato venduto dalla società madre Improbable a Behavior Interactive. Behaviour Interactive è ovviamente meglio conosciuto per Dead by Daylight.

In seguito alla vendita, le versioni console pianificate di Scavengers sono state cancellate, sebbene la versione PC rimanga attiva. La maggior parte della Midwinter Entertainment, fondata da ex membri di 343 Industries, sta ora lavorando a un altro progetto. I diritti di Scavengers rimangono di Improbable.

"Siamo entusiasti di unirci e imparare da un team di comprovato successo in un ampio spettro di IP", ha detto Mary Olson di Midwinter, "Sfruttando a nostra volta le solide fondamenta, la cultura e il team che abbiamo costruito a Midwinter per espandere il portfolio di Behaviour, Midwinter sarà in grado di sfruttare 30 anni di eredità e unire le forze con uno degli studi di gioco in più rapida crescita del Nord America".

Midwinter è stato acquistato da Improbable nel 2019. È il secondo studio ad essere venduto da Improbable quest'anno, dopo la vendita di Inflexion Games a Tencent nel febbraio 2022.

Fonte: Eurogamer