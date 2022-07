Scorn ecco quanto durerà l'horror sulle orme di H.R. Giger

Ebb software ha rilasciato un nuovo volume di The Pulse, che mostra lo stato di sviluppo del suo horror in prima persona intitolato Scorn. In aggiunta ai dettagli sulla OST e sugli art book, ha confermato la durata di un playtrough completo. A seconda da quanto ci si impiegherà a risolvere i puzzle, il titolo potrà occupare dalle 6 alle 8 ore.

Come detto, ci saranno una “varietà di ambienti divisi fra vari livelli”. Queste porteranno a molte foto macabre che purtroppo non potranno usufruire di un photo mode, assente nel titolo. Lo sviluppatore tuttavia ha sottolineato come l’interfaccia utente sarà molto minimale, e che quindi si potranno catturare ottime foto anche usando i semplici screenshot.

Ebb Software inoltre ci ha tenunto a ricordare come Scorn non sia un titolo tripla A, ma si tratti di una produzione indipendete con un progetto nato da una passione, partito da 4 persone e con un budget molto risicato, ma che si è evoluto in un progetto doppia A.

Le musiche originali del gioco e gli art book saranno acquistabili separatamente o con la Deluxe Edition, la prima offrirà due ore di musiche composte da Aethek e Lustmord. L’art book digitale avrà 192 pagine con i vari concept di design, armi e le creature grottesche che si aggirano per il mondo di gioco.

Scorn uscirà il prossimo 21 ottobre su Xbox Series X|S e su PC.

Fonte: Gamingbolt