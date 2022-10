Scorn pronto ad approdare su PC e Xbox Series X|S, oltre che su Game Pass ma a partire da un'ora precisa

Manca davvero poco all'arrivo di Scorn su PC e Xbox Series X|S, un horror basato artisticamente sulle opere di Hans Ruedi Giger, papà tra gli altri dello Xenomorfo della saga Alien. Il suo stile è riconoscibile in ogni anfratto dell'opera e ora sappiamo anche quando sarà disponibile a essere giocata.

Ebb Software ha infatti rivelato gli orari di sblocco di Scorn su PC e Xbox Series X|S. Quello che ci interessa riguarda quello dell'Europa Centrale, alle 12:00, per cui, se avete già effettuato il pre-load potrete immediatamente entrare nelle terribili atmosfere del gioco.

Non dimentichiamo però che Scorn sarà disponibile per gli abbonati del servizio Xbox Game Pass proprio a partire dal day one. Dovrebbe valere lo stesso orario anche in questo caso.

A nightmare unleashed upon the world.



A nightmare unleashed upon the world.

See below for when you can experience the horror on both Xbox X|S & PC.

"Scorn è un gioco di avventure horror in prima persona ambientato in un universo da incubo, pieno di forme bizzarre e ambienti tetri.

Il gioco ruota intorno al concetto di "essere scaraventati in un mondo ignoto". Isolato e perduto in questo ambiente onirico, esplorerai diverse aree interconnesse in modo non lineare. Questo scenario inquietante è un vero e proprio personaggio a sé.

Ogni ambiente contiene un proprio tema, oltre a enigmi e personaggi fondamentali per la creazione di un mondo coerente. Nel corso del gioco aprirai nuove aree, acquisirai diverse abilità, armi e oggetti per provare a comprendere ciò che vedi."