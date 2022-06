Scorn sarà lanciato a ottobre, Ebb Software rassicura i fan

Lo sparatutto horror in prima persona di Ebb Software ispirato a H.R. Giger, Scorn, è noto dal 2014 ed è riemerso ancora una volta nel 2020 dopo un lungo periodo di silenzio.

Ultimamente gli aggiornamenti sul gioco sono stati piuttosto scarsi, a parte brevi spezzoni di gameplay condivisi di tanto in tanto, anche se a dicembre Ebb Software ha confermato che Scorn sarà lanciato nell'ottobre del 2022.

Ora che ottobre è sempre più vicino, tutti si chiedono se il titolo rispetterà la finestra di lancio. In un aggiornamento pubblicato su Steam, lo sviluppatore ha rassicurato che Scorn è sulla buona strada per raggiungere la sua finestra di uscita. "Questo mese ci è stato chiesto spesso se siamo ancora sulla buona strada per il lancio di ottobre, e lo siamo!" ha scritto lo sviluppatore. "I team stanno lavorando duramente per assicurarsi di rimanere sulla buona strada".

Nel frattempo, il game director Ljubomir Peklar ha fornito un aggiornamento sullo sviluppo, affermando che: "nell'ultimo mese, il nostro team 3D ha completato il suo lavoro, quindi la produzione sta procedendo bene. L'obiettivo è di completare tutto a giugno. L'animazione e i VFX sono attualmente il nostro obiettivo principale e i team sono impegnati a eliminare i bug e a finalizzare tutto. Siamo a pieno regime e fiduciosi per l'uscita di ottobre. Non vediamo l'ora di mostrare presto altre caratteristiche del gioco".

Considerando quante volte Scorn è stato rinviato nel corso degli anni, coloro che attendono con ansia lo sparatutto horror di Ebb Software saranno senza dubbio sollevati nel sapere che è in linea con il lancio previsto. Resta da vedere se questo significhi che presto vedremo un aggiornamento sostanziale per il gioco, soprattutto in vista di eventi come il Summer Game Fest e lo showcase di Bethesda e Xbox.

Scorn sarà disponibile su Xbox Series X/S e PC, e sarà anche disponibile al day one tramite Xbox Game Pass.

Fonte: Gamingbolt.