Sea of Stars, il prequel di The Messenger è stato rinviato

Sabotage Studio ha posticipato il gioco di ruolo a turni Sea of Stars dalla finestra di lancio prevista per la fine del 2022 al 2023. Il gioco sarà disponibile per Switch, PC tramite Steam e piattaforme ancora da annunciare.

"Mentre ci stiamo avvicinando a un traguardo molto importante, la strada per il lancio diventa più chiara e ci troviamo qui con un ampio corpo di testo e i nostri loghi in fondo. Tenendo presente le nostre due priorità principali, la qualità della vita per la nostra squadra e la qualità del gioco finito, possiamo ora confermare che Sea of Stars uscirà nel 2023" si legge nel comunicato pubblicato su Twitter.

"Capiamo che l'attesa è una grande richiesta e vogliamo ringraziare sinceramente la nostra comunità per il supporto travolgente e le vibrazioni positive. Nel frattempo, stiamo esaminando le opzioni per ottenere una versione di prova per tutti quest'anno".

Sea of Stars will release in 2023 pic.twitter.com/S7U71G1oWh — Sea of Stars (@seaofstarsgame) June 30, 2022

Per adesso quindi non ci resta che attendere nuove informazioni sulla data di uscita del gioco.