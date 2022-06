Sea of ​​Thieves supera i 30 milioni di giocatori, ecco quando arriverà la Stagione 7

Rare ha grandi progetti perSea of Thieves e, sebbene il gioco durerà diversi anni, ci sono nuovi contenuti che verranno aggiunti prossimamente. Con la sesta stagione del gioco che si concluderà presto e le sue avventure a tempo limitato in arrivo a un ritmo costante, Rare non ha rivelato dettagli preliminari su ciò che ci aspetta.

La Stagione 7 che si intitola Captains of Adventure, sarà disponibile per Sea of Thievesa luglio. Come suggerisce il nome, aggiungerà al gioco diverse funzionalità incentrate sulla Capitaneria, tra cui nominare la vostra nave oltre a personalizzare e ridipingere i suoi interni a vostro piacimento. Ci saranno, ovviamente, anche nuove ricompense per i progressi. Aspettatevi maggiori dettagli nelle prossime settimane.

Nel frattempo, Rare ha anche annunciato che Sea of Thieves ha superato i 30 milioni di giocatori dal lancio, rispetto ai 25 milioni registrati nell'ottobre dello scorso anno. Per celebrare il traguardo ci sarà un weekend d'oro e di gloria a partire dal 17 giugno, che offre oro e reputazione doppi e Fama aumentata per tutti i tesori incassati.

La Stagione 7 di Sea of Thieves arriverà il 21 luglio su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Sea of Thieves