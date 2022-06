SEGA ha intenzione di adattare i giochi Atlus in serie TV o film, incluso Persona

Basandosi sul suo successo al botteghino con i film di Sonic, SEGA sta pensando ad espandere altri suoi franchise. Sembra infatti che il porcospino blu sia solo il primo dei personaggi cult di SEGA in questa prospettiva di flirt con il mondo del cinema e della tv, visto che la società ha appena rivelato a IGN che altre serie, comprese quelle di Atlus, potrebbero avere diritto al stesso trattamento.

Toru Nakahara, che lavora in SEGA come produttore capo dei film di Sonic e della serie Netflix Sonic Prime, ha parlato con IGN e ha spiegato che SEGA è molto aperta all'idea di adattare alcune serie di Atlus a film o serie live-action.

“I mondi di Atlus sono pieni di storie intense, stile all'avanguardia e personaggi avvincenti. Storie come quelle del franchise di Persona piacciono davvero ai nostri fan e vediamo un'opportunità per espandere l'universo come nessuno ha mai fatto. Insieme, SEGA e Atlus stanno lavorando per dare vita a queste storie e mondi attraverso nuovi mezzi e per un nuovo pubblico".

SEGA è quindi ovviamente in procinto di entrare molto seriamente nella questione, anche se il publisher non sembra aver deciso per il momento sui partner che potrebbero partecipare a questi progetti.

Fonte: IGN