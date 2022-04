SEGA fornisce aggiornamenti sulla sua linea di giochi 'Super Game' sviluppati in Unreal Engine 5

È passato quasi un anno da quando SEGA ha annunciato il suo desiderio di fare un passo avanti creando una nuova categoria di giochi chiamati "Super Game", ma nessuno sapeva esattamente cosa fossero. Ora nell'ambito della sua campagna di reclutamento, l'editore ha pubblicato un'intervista sull'argomento con il vicepresidente esecutivo Shuji Utsumi, il produttore Masayoshi Kikuchi e il direttore generale Katsuya Hisai.

Dall'intervista viene spiegato che il termine "Super Game" non designa un gioco unico, ma un insieme di grandi produzioni che devono soddisfare un certo numero di criteri. Come minimo, un "Super Game" deve quindi essere un gioco AAA, essere multipiattaforma, essere localizzato in più lingue ed essere lanciato in tutto il mondo contemporaneamente.

Nello sviluppo di questi giochi SEGA utilizzerà Unreal Engine 5, ma anche la tecnologia cloud Azure di Microsoft, come precedentemente annunciato. SEGA intende quindi moltiplicare partnership di questo tipo con aziende specializzate, ad esempio nell'intelligenza artificiale.

Sempre nell'intervista, il producer Masayoshi Kikuchi ha citato anche gli NFT, ritenendoli come una sorta di "evoluzione naturale" dei videogiochi, alla stregua del cloud.

