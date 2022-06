SEGA perde il suo ex Managing Director Hidekazu Yukawa morto a 78 anni

Hidekazu Yukawa, ex Managing Director di SEGA Japan, è morto di polmonite nel giugno 2021. La notizia della sua scomparsa è stata tenuta segreta quest'ultimo anno, ma ora è stata rivelata da Yahoo. Aveva 78 anni.

Durante il suo tempo con SEGA, Yukawa è diventato una celebrità ben nota, in particolare in Giappone. Lì, Yukawa ha recitato in una serie di spot televisivi che promuovevano l'uscita della console Dreamcast. La pubblicità è stata un enorme successo nella regione e di conseguenza la faccia di Yukawa è apparsa anche sulla scatola della console quando uscì.

Lo status di celebrità di Yukawa lo ha persino portato ad apparizioni nei giochi lanciati sulla console Dreamcast. Un disco demo chiamato What's Shenmue? è stato regalato ai fan che hanno preordinato Shenmue e vedeva Yukawa avere un ruolo centrale. Yukawa è apparso anche nel DLC lanciato per Sonic Adventure.

Al momento, sono state rivelate poche informazioni aggiuntive sulla morte di Yukawa. Tuttavia, molti fan di SEGA hanno espresso la loro tristezza per la notizia sui social media.

