SEGA Genesis Mini 2 ha una data di uscita per il Nord America

Poco più di un mese fa, Sega ha annunciato il Sega Genesis Mini 2, un'altra mini console con una libreria di 50 giochi, tra cui alcuni titoli Sega CD.

All'epoca dell'annuncio, la mini console era stata annunciata solo per il Giappone, con una data di uscita fissata al 27 ottobre, lasciando molti a chiedersi quali fossero i piani dell'azienda per le altre regioni.

Ora abbiamo un po' di chiarezza su questo fronte.

Sega ha annunciato che il Sega Genesis Mini 2 sarà effettivamente lanciato anche in Nord America, con un lancio simultaneo il 27 ottobre. È stato inoltre confermato che sarà venduto esclusivamente su Amazon, al prezzo di 103 dollari. In Giappone, il prezzo della mini-console è fissato a 9.980 yen, pari a circa 76 dollari, quindi in occidente sarà un po' più alto.

SEGA Genesis Mini 2 blasts its way to North America on October 27th!



☑ SEGA Genesis Mini 2 boasts even more power!

☑ Over 50 classic games, previously unreleased on the Genesis Mini!

☑ AND includes SEGA CD titles!#SEGA #GenesisMini2 pic.twitter.com/IRZubeEy9i — SEGA (@SEGA) July 13, 2022

Non è ancora chiaro se Sega abbia intenzione di portare il Genesis Mini 2 anche in Europa e in altri mercati, anche se è probabile che questi annunci vengano fatti nel prossimo futuro.

Fonte: Gamingbolt.