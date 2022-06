Sega Genesis/Mega Drive Mini 2, rivelati ulteriori giochi presenti sulla console

Sega annuncia 11 nuovi titoli per la nuova versione della sua mini console Sega Genesis/Mega Drive 2. Questa si aggiunge ad altri 11 titoli già annunciati in precedenza.

Come da tradizione, i giochi sono divisi fra quelli distribuiti in cartuccia e quelli per Sega/Mega CD Games, inoltre l’azienda nipponica ha rilasciato un trailer.

In contemporanea ai giochi, Sega ha annunciato che verrà rilasciato il Cyber Stick controller per la mini-console in contemporanea al Sega/Mega Drive Mini 2.

Giochi in cartuccia

After Burner II

Columns III: Revenge of Columns

Megapanel

Nadia: The Secret of Blue Water

Out Run

Puzzle & Action: Ichidant-R

Splatterhouse 2

Star Mobile

Sega/Mega CD Games

Night Striker

The Ninja Warriors

Starblade

Fonte: Gamingbolt