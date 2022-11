SEGA punta forte sul suo misterioso 'Super Gioco' e pensa che possa fruttare oltre $600 milioni

Sega ha fornito un aggiornamento sul suo misterioso "super gioco" in un recente report aziendale per il 2022, ribadendo l'impegno della società nel progetto e affermando che uscirà entro l'anno fiscale che terminerà a marzo 2026.

In una sezione del report dedicata agli "obiettivi a lungo termine" dell'azienda, si parla di come Sega stia "cercando di creare un super gioco", che sarebbe un "titolo importante" con uscita globale. L'azienda sta "attualmente sviluppando" il titolo e afferma che "l'obiettivo finale" è quello di creare qualcosa di così rivoluzionario da attirare più utenti di qualsiasi altro progetto a cui abbia lavorato.

Secondo l'amministratore delegato Haruki Satomi, Sega ritiene che il progetto possa potenzialmente raggiungere un fatturato di 100 miliardi di yen (poco più di 670 milioni di dollari). Sega spera di raggiungere questo obiettivo attirando una grande community composta da giocatori, streamer e spettatori.

"Questo tipo di community svilupperà ulteriormente i contenuti del gioco, aggiungendo un valore inimmaginabile per gli sviluppatori e innescando un movimento più ampio, che potrà attirare ancora più utenti e far crescere drasticamente la presenza del gioco".

In un'altra sezione del report in cui si fa riferimento a questo "super gioco", vengono mostrate IP di rilievo come Sonic the Hedgehog, Persona, Phantasy Star, Total War e Yakuza in una parte dedicata al rafforzamento del branding globale delle IP esistenti.

Fonte: Nintendolife.