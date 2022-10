Senua’s Saga: Hellblade 2 sfrutterà l’effetto anamorfico delle lenti cinematografiche

Senua’s Saga: Hellblade 2 è il nuovo titolo in lavorazione da Ninja Theory. Gli sviluppatori hanno spiegato, tramite un breve video, di essersi impegnati moltissimo per costruire una elaborazione grafica di alto livello per il titolo. Pur senza mostrando nuovi parti di gioco, il trailer si dimostra interessante in quanto spiega una tecnica cinematografica importata pari pari nel gioco.

Il metodo utilizzato è parecchio intricato ed è difficile da esser compresso in un minuto di video. In pratica l’effetto anamorfico viene ottenuto tramite speciali lenti e obbiettivi, mentre nel gioco viene applicato tramite una rielaborazione digitale dell’immagine.

