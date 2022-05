Senua's Saga: Hellblade 2 ed il motion capture! Un video ci spiega come il team ha dato vita al gigante

Hellblade 2 ha mantenuto un basso profilo dall'edizione 2021 dei The Game Awards. Ninja Theory continua a lavorare instancabilmente su uno dei primi progetti che verrà lanciato in Unreal Engine 5. Durante l'ultimo trailer, il gigante che insegue Senua è stato uno dei protagonisti del trailer mostrato. Ora quasi un anno dopo sappiamo cosa c'è dietro le quinte.

Lo studio ha spiegato come è stato spostato quell'enorme mostro nel mondo virtuale. Il video, che potete vedere in calce a questa notizia, mostra un attore vestito con la sua tuta da motion capture. L'interprete ha eseguito gli stessi movimenti che sono stati poi trasferiti al gioco.

Ninja Theory ha scansionato oltre 40 località in tutta l'Islanda per trasmettere la grinta del mondo di Senua. Infatti, Melina Juergens, l'attrice dietro Senua, ha avuto un allenamento personalizzato per tradurre con precisione il combattimento con il motion capture.

Big, but believable. See how we brought this giant character to life. pic.twitter.com/hpcdFsGrVZ — Ninja Theory (@NinjaTheory) May 27, 2022

Senua's Saga Hellblade 2 non ha ancora una data di uscita precisa, ma probabilmente sarà uno dei protagonisti durante l'evento Xbox e Bethesda che si terrà il 12 giugno.

Fonte: GamingBolt