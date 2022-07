Serum, il survival sulle orme di The Forest e Bioshock, è stato mostrato con un primo trailer

Game Island e Toplitz Productions ha mostrato il primo trailer di Serum, un survival FPS che si ispira chiaramente alle atmosfere di The Forest e Bioshock, anche se qualche altra ispirazione è possibile trovarla in giro. Il titolo è già disponibile per la wishlist di Steam e sembra promettere bene. Questa la sinossi:

"Apri gli occhi e ti ritrovi in un luogo sconosciuto e misterioso. Un liquido verde e fluorescente e una sinistra protesi mettono sottosopra i tuoi pensieri e la tua vita. Che cosa significa tutto questo? Dove ti trovi? Perché sei qui? Come fare per sfuggire da questo luogo?"

"Dopo poco tempo, capisci che quello strano Siero verde è fondamentale per il tuo futuro. Comincia l'eterna corsa contro il tempo... Trova un riparo, cerca nuove tecnologie, produci l'equipaggiamento e prova a raggiungere luoghi in cui questa preziosa sostanza aspetta solo di essere raccolta. Ma fa' attenzione: il Siero può alterare il tuo corpo in modi inaspettati. E non dimenticare mai: la tua vita è solo nelle tue mani!"

Serum non ha ancora una data d'uscita ma ulteriori dettagli arriveranno sicuramente nei prossimi mesi.

Fonte: PCGamesN