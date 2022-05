Shadow Hearts per PS2 potrebbe tornare grazie al servizio in abbonamento PlayStation Plus?

Shadow Hearts, il classico franchise di giochi di ruolo dell'era PlayStation 2 lanciato nel 2003, è stato registrato in Giappone da Universal Entertainment. Il marchio è stato depositato il 27 aprile ed è stato reso pubblico in questi giorni, suggerendo che il franchise stia tornando, sia come remake che come nuovo capitolo.

Tempo fa Universal Entertainment aveva dichiarato che la società non aveva in programma un "remake, un sequel o l'introduzione di macchine da gioco che utilizzassero i personaggi o le storie" di Shadow Hearts. Ciò potrebbe quindi far pensare che la serie di giochi è destinata ad arrivare all'interno del servizio in abbonamento PlayStation Plus che a giugno offrirà più livelli per gli utenti e che per alcuni consentirà appunto di rigiocare a titoli classici delle precedenti console.

Shadow Hearts ha debuttato su PS2 nel novembre 2003 e ha generato due sequel importanti: Shadow Hearts: Covenant del 2004 su PS2 e Shadow Hearts: From the New World del 2005, sempre per PS2.

Non ci resta che attendere un eventuale annuncio da parte di PlayStation a riguardo.

Fonte: Push Square