Shatter Remastered Deluxe, il classico titolo PS3 sta per tornare migliorato

Nel 2009, Shatter è stato lanciato per PS3 e PC. Ora i produttori hanno annunciato una versione rimasterizzata che sarà lanciata per tutte le console, ovvero su PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Saranno soddisfatti anche i giocatori PC, che possono ottenere il gioco tramite Steam. Non c'è una data precisa, ma dovrebbe essere entro la fine dell'anno.

La nuova edizione dovrebbe offrire una risoluzione 4K e 120 fotogrammi al secondo. L'interfaccia utente verrà rielaborata e verranno apportati tutti i tipi di miglioramenti visivi per un'esperienza di gioco moderna. Per poter ascoltare ancora meglio i brani musicali questi verranno remixati.

Viene offerta un'intensa esperienza d'azione arcade in cui i giocatori devono sparare a più blocchi possibili. Il gameplay è considerato facile da imparare ma difficile da padroneggiare. Dovrete farvi strada attraverso dieci mondi diversi, dove bisognerà sconfiggere un totale di nove boss. All'interno del gioco ci saranno inoltre potenziamenti e attacchi speciali. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

E' già possibile inserire il gioco nella lista dei desideri su Steam, con maggiori informazioni che arriveranno in seguito.

Fonte: Eurogamer