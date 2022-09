Sherlock Holmes: The Awakened ha una finestra di lancio

Lo sviluppatore Frogwares ha rivelato che Sherlock Holmes: The Awakened arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch nel febbraio 2023.

La campagna Kickstarter per il titolo si concluderà domani, 3 settembre. Al momento della scrittura, la campagna ha raccolto 236.216€ di donazioni da parte di 4.482 finanziatori. Questo supera di gran lunga l'obiettivo iniziale di 70.000 €.

Ambientato nel 1884, Sherlock Holmes: The Awakened è una rivisitazione in chiave horror della formula classica di Sherlock Holmes. Il gioco sarà essenzialmente un crossover tra Sherlock Holmes e le opere di H.P. Lovecraft.

Frogwares ha una certa esperienza nell'adattamento delle opere di Lovecraft, con giochi come The Sinking City.

Sherlock Holmes: The Awakened si svolgerà alcuni anni dopo gli eventi di Sherlock Holmes: Chapter One. Secondo Frogwares, gli eventi di Sherlock Holmes: The Awakened consolideranno Holmes e Watson come una coppia di migliori amici in grado di risolvere diversi crimini.

Fonte: Gamingbolt.