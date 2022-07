Sherlock Holmes The Awakened riceverà un remake da Frogwares! Ecco i primi dettagli

Tramite un comunicato stampa, lo sviluppatore ucraino Frogwares ha rivelato che il suo nuovo gioco, Sherlock Holmes The Awakened, sarà un remake completo e una sostanziale riscrittura dell'omonima versione del 2006. In precedenza annunciato con il nome in codice Project Palianytsia, The Awakened è una storia oscura, ispirata a HP Lovecraft, infusa con l'arco narrativo di un giovane Sherlock Holmes che affronta il suo primo grande caso una volta stabilitosi a Londra.

Il remake di Awakened vede un giovane Sherlock affrontare il suo primo caso importante insieme al suo compagno, John Watson. Quello che sembra un semplice caso di una persona scomparsa si trasforma rapidamente in una rete di cospirazioni da parte di un culto nefasto che adora il dio misterioso Cthulhu e sta tentando di realizzare un'antica profezia. Il gioco porterà il duo di investigatori in 4 località - Londra vittoriana, un reparto psichiatrico svizzero, il bayous di New Orleans e le Highlands scozzesi - mentre cercano di separare la realtà dal soprannaturale in modo da porre fine a questa oscura setta.

"L'idea di utilizzare gli eventi inquietanti e pieni di orrore in The Awakened per continuare il nostro giovane arco narrativo di Sherlock è stata pensata da tempo. L'ambientazione e il gameplay dell'orrore cosmico soprannaturale e divorante funzionano estremamente bene come un momento monumentale che cambia la vita negli anni della formazione di Sherlock. Qualcosa che supera quello che abbiamo già fatto in Sherlock Holmes Chapter One e ci consente di continuare la nostra interpretazione creativa di ciò che Sherlock avrebbe potuto sperimentare per diventare un genio" afferma Denys Chebotarov, producer di Frogwares.

Il team afferma di sviluppare il gioco praticamente da zero: "Stiamo aggiungendo meccaniche di gioco completamente nuove mentre rielaboriamo quelle originali per espandere il modo in cui i giocatori risolveranno i casi. Le modifiche alla storia e alla sequenza temporale significano che verrà registrata una recitazione vocale completamente nuova. Stiamo anche rielaborando la telecamera per farla sembrare i moderni giochi di prospettiva in terza persona, rifacendo tutta l'interfaccia utente, le animazioni e i filmati. L'elenco continua. È essenzialmente un gioco completamente nuovo con solo la storia sottostante che nei casi rimane più o meno intatta" .

Per questo il team di sviluppo darà il via ad una campagna di crowdfunding che li aiuterà durante la progettazione del gioco: “In circostanze normali, avremmo assicurato noi stessi i finanziamenti per il nostro prossimo gioco dalle vendite dei nostri titoli precedenti. Ma questa guerra ci lancia continuamente nuove sfide e ogni volta richiede che ci fermiamo, ci riorganizziamo e ci adattiamo. Ciò richiede tempo, fatica e, in alcuni casi, denaro che normalmente verrebbe destinato a finanziare la produzione di un gioco".

La campagna Kickstarter verrà annunciata presto, pertanto vi aggiorneremo quando avrà inizio.