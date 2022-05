Kingdom Hearts: il co-creatore Shinji Hashimoto va in pensione dopo 28 anni in Square-Enix

Dopo una carriera lunga ben 28 anni in Square-Enix, Shinji Hashimoto lascia l'azienda e l'intero settore, ritirandosi a vita privata. La sua vita non è stata solo dirigenziale ma ha partecipato attivamente allo sviluppo di videogiochi: oltre a essere il co-creatore di Kingdom Hearts assieme a Nomura, ha lavorato in titoli nel calibro di Final Fantasy IV e V e Chrono Trigger, ma la lista è davvero molto lunga.

Con un messaggio su Twitter, ha deciso di salutare l'azienda, i colleghi ma soprattutto i fan:

"Grazie per tutto il vostro duro lavoro. Oggi, 31 maggio, sono andato in pensione. Grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato a tutti i livelli durante il mio mandato. D'ora in poi, vorrei dare a Square-Enix il mio supporto come suo più grande fan. Vi sono davvero grato".

Per l'occasione, è intervenuta anche Toshiyuki Itahana, storico character designer di Square, che ha voluto omaggiare Hashimoto con una sua illustrazione. Si ritira dunque un pezzo di storia dell'industria videoludica giapponese.

Fonte: Gematsu