Shinji Hashimoto ex producer di Square Enix entra a far parte di Sony Music e ForwardWorks

Poche settimane dopo aver annunciato la sua partenza da Square Enix, dove ha trascorso 28 anni, il producer Shinji Hashimoto è entrato a far parte di Sony Music Entertainment come consulente senior e sarà membro del consiglio di ForwardWorks, una sussidiaria di questa divisione.

Il suo nome è stato strettamente associato a Final Fantasy e Kingdom Hearts negli ultimi decenni, ma il suo nome appare anche in Chrono Trigger, The World Ends With You e molti altri giochi.

Hashimoto ha annunciato la sua nuova posizione lavorativa su Twitter oltre all'intenzione di continuare a concentrare i suoi sforzi sulla creazione di intrattenimento. "Sto iniziando una nuova pagina della mia vita, ma potrebbe volerci un po' prima di comunicare esattamente a cosa sto lavorando. Quando sarà il momento lo condividerò con tutti. Sarà una nuova avventura per me. Invecchio, ho 64 anni, ma apprezzo l'aiuto di tutti. Chiedo la vostra pazienza finché non rivelerò di più. A tutte le menti creative là fuori, non vedo l'ora di lavorare con voi".

Hello, everyone! I have some news to share, if you can please take a look. pic.twitter.com/r2RwisPKqG — shinji hashimoto (@shinjihashimot3) June 16, 2022

ForwardWorks non è considerato parte dei PlayStation Studios in quanto si basa su Sony Music. Il suo obiettivo è sviluppare titoli mobile ed è stata fondata nel 2016. Sulla sua pagina ufficiale troviamo Everybody's Golf e Disgaea RPG, ma il team ha lavorato anche a Wild Arms: Million Memories, Toro and Friends: Onsen Town e Arc the Lad.

