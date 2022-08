Sifu riceverà un nuovo aggiornamento che aggiunge modificatori e un sistema di punteggio

Lo sviluppatore Sloclap ha rivelato che l'aggiornamento estivo di Sifu verrà lanciato il 31 agosto. L'aggiornamento aggiunge diverse nuove funzionalità al gioco picchiaduro d'azione, inclusi modificatori di gioco, un sistema di punteggio e più abiti.

I nuovi modificatori di gioco possono entrambi rendere Sifu molto più facile o più difficile. Ad esempio è possibile rendere Sifu più accessibile regalando salute infinita o armi infrangibili, o testare davvero le abilità rimuovendo i respawn o riducendo la salute massima del protagonista a un punto ferita.

E' possibile mescolare e abbinare i modificatori a vostro piacimento. Tuttavia, l'utilizzo di quelli che semplificano il gioco vi impedirà di guadagnare trofei. Se attivato, il nuovo sistema di punteggio consente di lavorare per ottenere un voto in lettere ad ogni incontro. Il sistema tiene conto delle combo e dei finisher di successo, nonché della frequenza con cui si viene colpiti.

Per quanto riguarda gli abiti, l'aggiornamento estivo aggiunge sia l'Armatura dell'Enforcer che la Master Hand. Il primo si sblocca solo se si acquista la Deluxe Edition di Sifu, mentre il secondo è disponibile per tutti. In particolare, Master Hand ha ramificazioni di gioco, vestendo il protagonista con un cappotto e un cappello eleganti. Il cappello rimarrà sulla testa solo finché non verrete colpiti, quindi l'unico modo per tenerlo addosso per l'intero gioco è superare l'intera storia di Sifu senza subire un solo colpo.

Sifu riceverà anche un aggiornamento invernale, che aggiungerà arene di combattimento da completare.

Fonte: Noisy Pixel