Sifu è pronto a farsi apprezzare anche su Nintendo Switch e arriverà molto presto

Nel ricco Nintendo Direct, trova spazio anche Sifu, pronto a far soffrire i giocatori di Nintendo Switch a partire dall'8 novembre. Per l'occasione è stato dedicato un trailer dedicato e soprattutto, l'edizione fisica in versione Redemption Edition, che include una SteelBook del gioco per Nintendo Switch, oltre a un'action figure, un ciondolo della tenacia, un set di litografia e un diario dello sviluppatore "Dietro l'arte di Sifu" di 160 pagine .

"Sifu mette i giocatori nei panni di uno studente Pak Mei Kung-Fu che ha passato la vita ad allenarsi per un giorno della resa dei conti dopo il brutale omicidio dell'intera famiglia da parte di una misteriosa squadra di assassini. Con un solo giorno e innumerevoli nemici sulla loro strada, i giocatori devono superare difficoltà insormontabili e sconfiggere i membri della potente organizzazione per vendetta."

"Tuttavia, in una tale ricerca di vendetta, il tempo è il prezzo pagato. Con un talismano magico per far rivivere i giocatori dopo la morte, la sconfitta non segna la fine. Anche se lo studente torna sempre indietro, il costo della magia è comunque caro e invecchierà notevolmente ogni volta che tornerà in vita."

"Dopo il suo debutto su console PlayStation e PC a febbraio, Sifu è stato salutato come uno dei primi contendenti GOTY del 2022, superando oltre un milione di copie vendute nelle prime tre settimane e ottenendo il plauso della critica. Il supporto di Sloclap a Sifu è stato ampio, con due aggiornamenti lanciati nel corso dell'anno che hanno aggiunto modalità di difficoltà, un lungo elenco di eccitanti modificatori di gioco, nuovi abiti e altro ancora. Tutti i contenuti di aggiornamento aggiunti a Sifu fino ad oggi saranno disponibili per i giocatori su Switch al momento del lancio."