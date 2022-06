Signalis ha una data di uscita ed è un survival horror old school con tanto stile e atmosfera

Durante l'evento Guerrilla Collective è stato mostrato Signalis, un particolare gioco horror di sopravvivenza "old school". Per l'occasione il team di sviluppo ha pubblicato un video gameplay.

Esplorerete il futuristico mondo nei panni di Elster, alla ricerca del suo partner perduto e dei suoi sogni perduti. Nel gioco scoprirete segreti terrificanti, enigmi impegnativi e creature da incubo in un'esperienza tesa e malinconica di terrore cosmico e classico survival horror psicologico.

Signalis è ambientato in un futuro distopico in cui l'umanità ha colonizzato il sistema solare e il regime totalitario di Eusan mantiene una presa di ferro attraverso la sorveglianza aggressiva e la propaganda. Gli androidi umanoidi conosciuti come Replika vivono tra la popolazione, agendo come lavoratori, funzionari pubblici e Protektor insieme ai cittadini a cui sono progettati per assomigliare. La storia di Signalis inizia quando un Replika di nome Elster si risveglia dalla criostasi in una nave distrutta. Ora bloccata su un pianeta freddo, parte per un viaggio in profondità sconosciute. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Signalis ha anche una data di uscita: sarà disponibile su PC il 27 ottobre.