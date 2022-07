Silent Hill 2 riceve una patch che corregge un glitch di 20 anni

Silent Hill 2: Enhanced Edition ha sofferto di un serio problema praticamente sin dalla sua uscita, ovvero un file audio malfunzionante che portava una serie di problemi come stuttering e suono sporco.

Un gruppo di fan che lavorano a questo progetto per PC ha appena pubblicato Silent Hill 2: Enhnaced Edition versione 2.0, che risolve questo fastidioso bug. Gli autori hanno completamente ridisegnato il "motore audio" del gioco, che assicura ora un suono pulito e piacevole.

Non si tratta solo di questa correzione per la versione migliorata creata dai fan del classico survival horror. Gli sviluppatori hanno inoltre fornito una migliore qualità di animazioni e filmati pre-renderizzati. Il team dietro questa patch ha anche corretto bug visivi relativi ad alcune zone più scure e hanno anche migliorato alcune scene, cambiando l'angolo di visuale della telecamera, in modo che le semplificazioni nelle animazioni non fossero visibili. I creatori hanno anche introdotto un programma di installazione intuitivo e una serie di miglioramenti alle immagini in scala o ai bug che rendono James invisibile in determinate posizioni.

