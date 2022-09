Silent Hill 2 Remake e le immagini leak? Per un noto insider sono vere ma provengono da una vecchia demo

Mentre poco fa vi abbiamo riportato alcuni dettagli su Silent Hill 2 Remake, provenienti da una slide interna abbastanza dubbia, ora apprendiamo da un noto insider che le recenti immagini leak del vociferato titolo, comparse pochi giorni fa, sono vere.

Il noto insider Dusk Golem, ha commentato le immagini del gioco che sarebbe in sviluppo presso Bloober Team e Konami, affermando che sono reali.

Tuttavia Dusk Golem ha voluto precisare che quanto comparso su ResetEra non rappresenta il prodotto finale. Stando all'insider, infatti, le immagini provengono da una vecchia demo.

Questa demo, sarebbe stata realizzata da Bloober Team con l'intenzione di mostrare a Konami l'idea del team per questo remake.

In sostanza, dunque, le immagini dovrebbero effettivamente appartenere a Silent Hill 2 Remake ma, il gioco finale, dovrebbe essere molto diverso.

Update: The new leaked Images for silent hill are part of an internal pitch demo by Bloober Team before the project was greenlit #Silenthill



As per source those pics are real but old. pic.twitter.com/zfZgicFOK0