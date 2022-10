Silent Hill 2 Remake su PS5 non avrà schermate di caricamento e supporterà feedback aptico e trigger adattivi di DualSense

In un nuovo post sulle pagine di PlayStation Blog, Bloober Team ha rivelato che il remake di Silent Hill 2 è in fase di sviluppo su Unreal Engine 5.

Oltre a tecnologie come Nanite e Lumen per l'illuminazione e gli ambienti realistici, il gioco potrà contare anche su un motion capture all'avanguardia per le "migliori espressioni facciali della serie". Inoltre, supporterà molte delle caratteristiche di PS5.

Tra queste, l'unità a stato solido della console, con uno "streaming di dati superveloce" che assicura che i giocatori non sperimenteranno alcuna schermata di caricamento. Di conseguenza, Silent Hill potrà essere esplorato senza problemi. È supportato anche l'audio 3D della console, che dovrebbe aiutare a indicare "l'esatta direzione" dei suoni, mentre il motore sonoro WWise darà vita "un paesaggio sonoro realistico e credibile che aiuterà i giocatori a sentirsi davvero all'interno del gioco".

Anche il feedback aptico e i trigger adattivi del DualSense verranno utilizzati, anche se Mateusz Lenart di Bloober Team non ha specificato in che modo. Ci saranno alcune "nuove idee", ma per ora lo studio non ha svelato troppi dettagli.

Silent Hill 2 non ha ancora una data di uscita (e Lenart ha confermato che lo sviluppo non è ancora terminato), ma arriverà su PS5 come esclusiva console per 12 mesi e in seguito su PC.

Fonte: Gamingbolt.