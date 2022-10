Silent Hill 2: smentita dopo anni una teoria dei fan su James Sunderland e lo specchio

Sono anni che si specula sulla famosa scena di Silent Hill 2 in cui il protagonista James Sunderland fissa uno specchio. I fan hanno spesso insinuato che in realtà James non osservava se stesso ma il giocatore, rompendo in qualche modo la quarta parete.

Questa teoria trova però una secca smentita da parte di Masahiro Ito, uno degli artisti dietro Silent Hill.

So many people have asked me. But it's a headcanon. James doesn't look at the player. pic.twitter.com/w40F7sBsJN