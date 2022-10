Silent Hill 2 in un video diario che illustra l'approccio di Bloober Team allo sviluppo del remake

Finalmente i fan di Silent Hill possono guardare al futuro con un certo ottimismo per quanto riguarda la serie horror di Konami, con una serie di titoli importanti in uscita.

Uno di questi è, ovviamente, il remake di Silent Hill 2 sviluppato da Bloober Team, lo studio di The Medium, ma molti si sono chiesti se lo sviluppatore sia o meno la scelta giusta per un progetto di tale portata.

Forse per tranquillizzare i fan, Bloober Team ha pubblicato un dev diary che illustra l'approccio dello studio allo sviluppo di un remake di uno dei giochi più apprezzati di sempre. Nel video, i membri del team dello studio polacco parlano della volontà di rimanere fedeli all'originale modernizzandone gli aspetti tecnici, di come stanno lavorando a stretto contatto con i membri chiave del team di sviluppo del titolo originale e altro ancora.

SILENT HILL 2 is a beloved and timeless classic. No matter how clichéd it may sound, it's true. This is also the reason why we approach working on the remake with such great care and respect for the original game.

