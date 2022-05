Silent Hill 'potrebbe essere un pasticcio o meraviglioso' secondo l'insider Dusk Golem

Dopo aver pubblicato le presunte prime immagini del nuovo Silent Hill, l'insider Dusk Golem è stato colpito da un soft ban su Twitter. Ora in un lungo thread l'insider è tornato a parlare del gioco, aggiungendoci anche uno sfogo personale.

Dusk Golem ha dichiarato attraverso Twitter: "Con Silent Hill, le persone non hanno la minima idea di quale impresa incredibile stanno per intraprendere. Ce ancora molto da dire. Molto più di quanto la gente pensi che ci sia in questo momento. Ci sono persone che pensano di sapere cosa sta succedendo in questo momento e che in realtà non lo sanno. Potrebbe essere un pasticcio o potrebbe essere meraviglioso" riferendosi al gioco.

Insomma, da queste parole e dal lungo thread in cui vengono toccati diversi punti, tra cui il difficile lavoro dell'isider e l'industria videoludica, Dusk Golem sembra voler parlare non solo di Silent Hill ma di volersi tirare via qualche sassolino dalla scarpa.

(2/20) not have the slightest clue what a fucking wild ride they're about to embark on. There is...a lot. A lot more than people think there is right now. There's people who think they know what's going on right now who really don't. It could be a mess. could be wonderful. What — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 14, 2022

Attualmente nessuna fonte ufficiale ha annunciato un nuovo capitolo di Silent Hill, anche se proprio in questi giorni Bloober Team ha firmato un accordo con Sony PlayStation. Ai fan non resta quindi che attendere.