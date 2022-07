Silent Hill, un insider indica quando dovrebbe avvenire il reveal del gioco

Tutti gli occhi sono puntati su un ipotetico nuovo capitolo di Silent Hill, ma fino ad oggi tutte le informazioni trapelate su internet erano semplicemente rumor. Non sappiamo ancora se effettivamente sia in cantiere un nuovo Silent Hill, ma ora l'insider Dusk Golem getta ulteriore benzina sul fuoco.

Secondo l'ipotesi dell'insider, un reveal di Silent Hill potrebbe avere luogo a settembre. DuskGolem sottolinea tuttavia che non si tratta di una vera e propria fuga di notizie, ma più di una "supposizione". A suo avviso, l'elenco degli attuali sviluppatori ed editori per il Tokyo Game Show 2022 mostra che tutti coloro che presumibilmente sono coinvolti nello sviluppo di uno qualsiasi dei giochi di Silent Hill appariranno all'evento.

"Probabilmente non dovrei dire nulla, perché in realtà non so quando il gioco verrà rivelato al momento" ha dichiarato su ResetEra Dusk Golem. "Prendete più che altro questa notizia come un'ipotesi, poiché non è una fuga di notizie. Ho solo più informazioni su ciò che viene sviluppato rispetto al pubblico a questo punto (più di quanto condivida pubblicamente, molto di più in realtà). Ma sono davvero sospettoso del Tokyo Game Show con l'elenco degli espositori che è stato rilasciato e di alcune delle aziende presenti che sarebbero coinvolte nello sviluppo".

Secondo l'ex leaker, Konami aveva pianificato di annunciare un nuovo capitolo durante l'E3 2021. L'azienda, tuttavia, ha rinunciato ai suoi piani. Si dice che gli screenshot e gli artwork presentati su Internet da Golem provengano da un progetto di Silent Hill più piccolo. Questo doveva originariamente debuttare nell'ottobre 2021 e il trailer doveva essere pronto dall'inizio di quell'anno. Per vari motivi (anche a causa del COVID) questo piano è stato abbandonato e la data di uscita è cambiata.

Ovviamente stiamo parlando di semplici supposizioni quindi dovremo aspettare informazioni dai canali ufficiali.

Fonte: Reddit