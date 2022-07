Silent Hill, Masahiro Ito fa chiarezza: 'quella nel gioco non è cenere'

Silent Hill è diventata una delle saghe di giochi horror più importanti della storia. Dal lancio del suo primo capitolo per PlayStation nel 1999, il gioco è riuscito a spaventare i fan con il suo modo particolare e sottile di intendere il terrore psicologico. Sfortunatamente, la serie è scomparsa da molti anni e non ha mostrato alcun segno di vita, il che non ha impedito ai fan di chiedere a Konami un nuovo capitolo della storia, soprattutto dopo la deludente cancellazione di Silent Hills nel 2015.

Tuttavia, e per qualche ragione, molti fan continuano a confondere i dettagli della trama dei giochi con quelli del primo adattamento cinematografico nel 2006 diretto da Christophe Gans, cosa che inizia a logorare la pazienza di Masahiro Ito, il padre della saga.

Ito ha recentemente pubblicato un messaggio su Twitter chiarendo che i puntini bianchi che abbiamo visto nel primo Silent Hill sono neve e non cenere come si diceva nel film. Inoltre ha assicurato ancora una volta che la famosa cittadina in cui ha posto la saga non è ispirata a Centralia, Pennsylvania.

The white dots in the sky in the game are not ash. "It's snowing out." pic.twitter.com/Sh8DnJfACl — 伊藤暢達/Masahiro Ito (@adsk4) July 19, 2022

Non è la prima volta che Ito sfrutta Twitter per sfogarsi sul suo gioco. A febbraio di quest'anno ad esempio il creativo ha dichiarato: "vorrei non aver mai progettato Pyramid Head" senza però dare uno spiegazione in proposito.

Fonte: Destructoid