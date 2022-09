Silent Hill sta arrivando? Il nuovo gioco Konami è stato valutato CERO Z 18+, la controparte del nostro PEGI

Il Tokyo Game Show sta per prendere il via e saranno diversi gli annunci da tenere sott'occhio. Abbiamo già avuto un assaggio con il Nintendo Direct e lo State of Play Sony ma saranno molti studi giapponesi e non, a lanciare qualcosa di nuovo. Molti attendono il reveal del nuovo Silent Hill, almeno uno dei tre in sviluppo e il Tokyo Game Show, potrebbe essere la volta buona.

Questo perché non solo Konami aveva preannunciato che qualcosa di molto amato dai fan starebbe per tornare ma anche perché qualcosa di non annunciato è stato valutato come CERO Z 18+, che è la nostra controparte per il PEGI 18. In questo caso però, come affermato anche da DuskGolem su Twitter, si tratta di una definizione ancora più specifica, in quanto indica elementi disturbanti e sangue, cose che solitamente troviamo negli horror.

Seems Konami's "game you've been wondering about" in a "world famous series" is rated CERO Z 18+ in Japan. https://t.co/Yg2x0pIvn2 — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 14, 2022

Significa dunque che vedremo il reveal di Silent Hill? Bisogna attendere ancora un pochino ma soprattutto bisogna capire quale: si vocifera infatti un lavoro di Blooper Team, uno attribuito a Kojima Production e uno persino di Annapurna. Ancora un po' di pazienza.