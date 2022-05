Silent Hill al centro dei rumor: l'artista originale Masahiro Ito sarebbe coinvolto nel prossimo gioco

I rumor su Silent Hill sono diventati sempre più forti ultimamente e, dopo le indiscrezioni sul possibile coinvolgimento di Kojima Productions nel nuovo gioco, ora ne sono emerse altre che suggeriscono anche il coinvolgimento dell'artista Masahiro Ito.

Nel leak che includeva le prime immagini del vociferato gioco, era presente un artwork realizzato proprio da Masahiro Ito e l'immagine in questione ha poi fatto partire la segnalazione per violazione del DMCA che ha portato al blocco dell'account del leaker Dusk Golem.

La segnalazione ha fatto subito pensare che si trattasse di vero materiale di Silent Hill, quindi anche le altre presunte informazioni trapelate potrebbero essere vere.

Stando a quanto emerso, dunque, il prossimo Silent Hill dovrebbe essere realizzato con vari studi di sviluppo e, tra questi, rientrerebbe anche Sony. Il leak rivela che sarebbe coinvolto anche l'artista Masahiro Ito, il creatore di Pyramid Head.

Silent Hill screenshots and details have leaked and they appear to be legit. 👀



Sony is allegedly involved in the project and it's being developed by multiple studios.



Not going to post the screenshots but here's a summary of the info.https://t.co/CwGJV7rz9k #SilentHill pic.twitter.com/Ow6WBgDM7a