Silent Hill: The Short Message è il nuovo capitolo della serie? Spunta una classificazione in Corea

Il Game Rating and Administration Committee of Korea ha classificato il non ancora annunciato "Silent Hill: The Short Message". Le piattaforme per questo titolo non sono state specificate.

Il publisher è UNIANA, che pubblica regolarmente giochi Konami in Corea. Anche il gioco di calcio free-to-play eFootball 2023 di Konami, pubblicato da UNIANA, è stato incluso nella serie di classificazioni di giochi.

La nuova classificazione di Silent Hill è probabilmente legata a una serie di fughe di notizie che si sono verificate negli ultimi mesi.

Nelle notizie correlate a Silent Hill, abbiamo appreso di recente che un leaker avrebbe visto con i suoi occhi il nuovo capitolo della serie horror.

Mentre un altro insider ha affermato che i vari rumor sui remake di Silent Hill e Metal Gear Solid sono falsi.

Fonte: Gematsu.