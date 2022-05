Simon the Sorcerer: Origins, annunciato il nuovo capitolo della serie che sarà sviluppato da un team italiano

Lo sviluppatore italiano Smallthing Studios e il publisher Leonardo Interactive hanno annunciato il ritorno della serie classica di avventura punta e clicca degli anni '90 Simon the Sorcerer sotto forma di Simon the Sorcerer: Origins, un prequel dell'originale del 1993.

Come potete vedere nel trailer di annuncio più in basso, Origins ha uno stile visivo cartoonesco, che modernizza il suo aspetto rispetto agli originali MS-DOS e allo stesso tempo lo radica in uno stile opportunamente retrò.

"Era un nostro desiderio far rivivere uno dei personaggi più amati e iconici dell'industria dei videogiochi", ha affermato Leonardo Caltagirone, fondatore di Leonardo Interactive. "Il nostro obiettivo sarà creare un nuovo mondo portato in vita con una splendida grafica moderna e tutte le nuove meccaniche di gioco per raccontare la storia non raccontata delle origini di Simon".

"Simon the Sorcerer Origins è il prequel ufficiale della leggendaria serie", si legge nella descrizione ufficiale. "Simon è un ragazzo ribelle e dopo essere stato espulso da scuola, i suoi genitori si trovano a dover traslocare". Una nuova vita, una nuova casa ed ecco che una serie di eventi lo proietta in un mondo di ricco di magia".

Simon the Sorcerer: Origins uscirà per PC e console all'inizio del 2023.

Fonte: ResetEra.