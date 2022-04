Skate 4 consentirà ai giocatori di creare i propri skate park secondo un report

I giocatori che hanno potuto testare le versioni di sviluppo di Skate 4 affermano di essere "colpiti" da due aspetti del gioco: primo, quanto siano soddisfacenti i controlli e in secondo luogo, la presenza di una modalità collaborativa online che consente agli utenti sullo stesso server di creare e modificare uno skate park. Questi dettagli provengono dalle informazioni condivise dal giornalista Jeff Grubb nel suo podcast Grubbsnax.

"Ho sentito da persone che l'hanno giocato che è molto divertente. Le persone sembrano essere molto colpite dal modo in cui è stato creato, che è la cosa più importante", dice Grubb, che aveva pubblicato un video di gameplay alcune ore prima, affermando che il gioco sviluppato da Full Circle e pubblicato da Electronic Arts sia ancora in quello stato di sviluppo.

L'intenzione di EA e del nuovo studio di sviluppo è raccogliere da Skate, Skate 2 e Skate 3 gli elementi che i giocatori hanno apprezzato di più e integrarli con le tendenze attuali nel settore dei videogiochi. Cioè, una modalità online collaborativa incentrata sui contenuti generati dagli utenti.

This is Skate 4 pre-alpha footage. This is in line with what I've heard about where the game is at from multiple people. They're trying to get the feel right, which is probably the most important aspect of a Skate game. https://t.co/AXNV2Agk6z pic.twitter.com/nUINhghxLg