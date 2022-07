Skate 4, un leaker svela una serie di dettagli dal playtest

Sono iniziati nuovi playtest di Skate 4 e molti dettagli sul gioco hanno trovato la loro via, incluso l'aspetto del pre-alpha rispetto a all'inizio di quest'anno e alcune delle nuove funzionalità che sono già state implementate.

Le informazioni trapelate arrivano per gentile concessione di MYNAMEISSHENDRIK che ha condiviso tutto ciò che sa finora tramite un post molto lungo su Reddit. Le informazioni provengono da una manciata di persone che hanno avuto la fortuna di prendere parte al più recente playtest di Skate 4, tutte rimaste anonime.

Secondo il leaker, il gioco è ancora molto simile al filmato del playtest trapelato all'inizio di quest'anno. La sua mappa sembra essere un mix di nuove aree e aree non strutturate di vecchi giochi, oltre a un'area chiamata The Space Store con una grande statua. Le fermate degli autobus verranno utilizzate per viaggiare velocemente, le cui posizioni possono essere trovate sulla mappa, mentre la base di partenza sarà uno skate park unico che potrà essere migliorato man mano che si avanza nel gioco.

Ai giocatori vengono fornite tre diverse opzioni di controllo che sembrano essere state utilizzate al posto delle opzioni di difficoltà. Classico, slim ed esperto. Ci sono opzioni di controllo separate per i giocatori PC.

Considerando lo stato del gioco, nulla nel lungo post è garantito per il lancio finale di Skate 4. Bisogna tenere conto che certi dettagli o feature potrebbero essere rimosse in corso d'opera.

Fonte: Eurogamer