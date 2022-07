Skate: la Beta sembra avere le Loot Box

Due giorni fa EA ha annunciato che Skate sarebbe stato un gioco gratuito supportato per i prossimi anni. Un video dettagliato tutte le possibilità che questo cambio di struttura comporta in termini di gameplay e contenuti futuro.

Il gioco sarà disponibile per PC, PlayStation 5 e Playstation 4, Xbox One e Xbox Series X|S e persino su Mobile che funzionalità complete di crossplay e progressione condivisa. Ha inoltre rivelato che ci saranno le microtransazioni, ma il gioco non seguirà la formula del pay-to-win e ne includerà Loot Box a pagamento.

Tuttavia un dataminer si è imbattuto in qualcosa nel codice sorgente che assomiglia molto a delle Loot Box. L’immagine riportata su Reddit infatti rivela una meccanica chiamata Swag Bags, contenente un abbigliatmento casuale. Queste Swag Bags possono essere riscattate tramite qualcosa chiamato Tape, che dovrebbe essere la moneta di gioco.

Se questo datamine è veritiero, signica che potresti acquistare le Tap, che potresti poi scambiare con Swag Bags. In altre parole, se questo fosse confermato, Skate avrà le Loot Box. E tutto questo nonostante il direttore generale di Full Circle, Dan McCulloch avesse affermato proprio il contrario.

Tuttavia, va considerato che Skate deve ancora essere lanciato e, sebbene i dataminer possano aver trovato file relativi a loot box, potrebbero non farsi strada nella versione finale del gioco.

Fonte: TheGamer