Skate si mostra nel primo gameplay trailer e apre le iscrizioni alla versione test

Dopo qualche alone di mistero, finalmente possiamo vedere qualche nuovo stralcio di gameplay di Skate, il nuovo lavoro Full Circle che rende disponibile da oggi le registrazioni alla fase di test del gioco. Un elemento molto importante, visto che si tratta di una versione ancora lontana da quella finale e che potrebbe avere importanti feedback dagli appassionati.

Il team ha infatti rilasciato il nuovo trailer ma anche un messaggio a tutti i fan:

"Vi abbiamo detto che siamo tornati e che ci stiamo ancora lavorando, ma è ora che vediate cosa abbiamo realizzato. È ancora presto, ma vogliamo fare le cose per bene, e ciò significa invitarvi a partecipare allo sviluppo. Come skate insider avrete la possibilità di giocare in anteprima e di fornire feedback durante tutte le fasi di sviluppo."

"Dobbiamo ampliare l'accesso a skate gradualmente con il progredire dello sviluppo per assicurare un'esperienza fluida, e ciò significa che non possiamo garantire quando verrete ammessi a giocare. I testing di skate insider saranno test di gioco CHIUSI per chiunque sia stato selezionato a partecipare. È proibito condividere video, registrazioni, immagini o streaming di qualsiasi contenuto del gioco."

Secondo indiscrezioni (del solito Tom Henderson) Skate dovrebbe arrivare nel 2023, su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Fonte: EA.com