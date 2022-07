Skull and Bones avrà contenuti gratuiti dopo il lancio e sarà supportato per anni

Skull and Bones di Ubisoft Singapore, a lungo rinviato, ha finalmente ricevuto ieri una data di uscita e una rivelazione del gameplay, mostrando il suo approccio alla pirateria e ai combattimenti navali.

Naturalmente, trattandosi di un titolo live service, ci saranno anche contenuti post-lancio. Il quest director, Terry Han, ha dichiarato nel live stream che ci saranno nuovi contenuti "non solo nei prossimi mesi, ma per molti anni a venire". E saranno tutti gratuiti.

Tali contenuti spaziano da eventi mondiali in-game e sfide più impegnative che i gruppi possono affrontare a piccoli eventi a tema, navi, armi e molto altro ancora. In termini di sfide, i giocatori possono aspettarsi "non solo di confrontarsi con le fazioni locali, ma anche con grandi corporazioni come la Compagnie Royale, che ha armi da bombardamento molto forti, quindi bisognerà fare attenzione".

"A parte questo, si potrà anche contrabbandare e rubare merci preziose, o fare un'incursione con i propri amici in un insediamento o in un forte nelle vicinanze. O partecipare a eventi dinamici in cui si può salire a bordo di navi mercantili per rubare merci preziose lungo le rotte commerciali", spiega Han. Gran parte di queste caratteristiche sembrano essere presenti nel gioco base al momento del lancio, ma forse vedremo delle variazioni su questi tipi di eventi come parte dei contenuti post-lancio.

Skull and Bones uscirà l'8 novembre su Xbox Series X/S, PS5, PC (tramite Ubisoft Connect ed Epic Games Store), Google Stadia e Amazon Luna.

Fonte: Gamingbolt.