Skull and Bones, ci sono voluti anni, ma ora il gioco ha una data di uscita e un video gameplay

Dopo anni, rinvii, caos di sviluppo e molto altro, finalmente Skull and Bones ha una data di uscita. In questi minuti Ubisoft ha annunciato che Skull and Bones, il titolo piratesco sarà disponibile l'8 novembre, un giorno prima dell'uscita di God of War Ragnarok.

Per l'occasione il team ha pubblicato un video gameplay che ci mostra la gestione non solo della nostra nave, ma anche dei pirati che ci porteremo dietro. Per scongiurare l'ammutinamento infatti dovremo guadagnare reputazione (infamia in questo caso), attraverso contratti che dovremo portare a termine.

Non mancherà l'esplorazione, il recupero di materiali, risorse, la caccia agli animali e ovviamente le battaglie con altre navi. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per un enorme survival crafting piratesco.

Come abbiamo detto, Skull and Bones sarà disponibile l'8 novembre su PC, XBox Series X/S, PS5 e Google Stadia. A questo link potete trovare una prima nostra anteprima.