Skull and Bones: cancellate le versioni PlayStation 4 e Xbox One?

Dopo aver ripresentato Skull and Bones, rivelando tante informazioni sul gameplay del suo open world del mondo dei pirati e la data di uscita il prossimo 8 novembre 2022, un dettaglio resta poco chiaro: il gioco uscirà anche su PlayStation 4 e Xbox One?

Sicuramente nell’evento di presentazione del gioco, nel comunicato stampa di Ubisoft e nel sito ufficiale del gioco le due console old-gen non vengono mai menzionate come piattaforme di rilascio di Skull and Bones, che sarà invece rilasciato ufficialmente su “PlayStation 5, Xbox Series X|S, Stadia, Epic Games e Ubisoft Connect”.

Tuttavia nell’intervista esclusiva rilasciata a Multiplayer il game director Ryan Barnard ha parlato chiaramente delle versioni PlayStation 4 e Xbox One del gioco. Infatti alla domanda “lo vedremo su old-gen?” ha risposto:

"È compatibile con le passate generazioni, ma ci stiamo concentrando sulle piattaforme della generazione attuale [...] Quindi, se stai usando un PC [...] o una console della passata generazione non avrà le performance che ovviamente potresti ottenere con un hardware con le specifiche massime."

Praticamente pur ammettendo dei comprensibili compromessi tecnici, Barnard ha lasciato chiaramente intendere che il gioco gira anche su old-gen.

Tuttavia contattata da Multiplayer, Ubisoft Italia ha confermato che il gioco uscirà solo su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Streaming (Google Stadia e Amazon Luna).

Come si pensava dunque, l'uscita su PlayStation 4 e Xbox One è stata quindi cancellata.

Fonte: Multiplayer.it