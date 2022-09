Skull and Bones è stato rinviato ancora una volta! Niente uscita nel 2022

Esistono storie che purtroppo esistono, scimmiottando Maccio Capatonda, quella di un titolo nato attraverso tantissimi problemi, proseguito nel suo sviluppo in maniera ancora più burrascosa e terminato con un altro rinvio e una presentazione ricca di problemi tecnici.

Tutto questo è Skull and Bones, la cui uscita sembrava ormai "scritta sulla pietra" nonostante tutti i problemi già citati. Un po' a sorpresa dunque, Ubisoft ha deciso di rinviarlo nuovamente, fissando una nuova data d'uscita che passa, dall'8 novembre 2022 al 9 marzo 2023.

"Mentre lo sviluppo del gioco è terminato in questa fase, il tempo aggiuntivo verrà utilizzato per perfezionare e bilanciare ulteriormente l'esperienza utilizzando il feedback dei giocatori dai nostri test tecnici e dal programma Insider che si sono verificati nelle ultime due settimane", ha dichiarato Ubisoft.

Certo, potremmo essere maliziosi e pensare che l'uscita a cavallo tra Call of Duty Modern Warfare II e God of War Ragnarok abbia spinto il publisher francese a spostare Skull and Bones in una data più sicura per massimizzare i profitti, ma sicuramente non è andata così.

Fonte:VGC