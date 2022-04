Skull & Bones è vivo...forse. Un video gameplay leak per il titolo Ubisoft

Se parliamo di uno sviluppo problematico per Ubisoft, tutti gli occhi sono sicuramente puntati su Skull & Bones. Il titolo di Ubisoft Singapore ha ricevuto una serie di brutte notizie nel corso di questi anni da quando è stato annunciato, con il lavoro che si è più volte interrotto. Ora sembra che le cose stiano andando bene, tanto che il team ha iniziato una fase di playtest. E da questo playtest è trapelato in rete un video che ci mostra le caratteristiche di Skull & Bones.

Il video in sostanza funge da tutorial per quello che i giocatori troveranno all'interno del mondo di gioco. Le principali attività che possiamo svolgere sono dettagliate, come andare su un'isola piena di pirati per commerciare o intraprendere missioni. Naturalmente, un aspetto chiave sarà la nave e l'equipaggio che ci porteremo a bordo.

Non solo, ma dal video trapela anche una parte "gestionale": dovremo tenere sempre il morale alto tra la ciurma, pena l'ammutinamento. Il mare, invece, sarà pieno di navi sia controllate dall'IA che comandate da altri giocatori. Starà a noi decidere se distruggerli con il fuoco dei cannoni o abbordarli. Nel caso in cui la nostra caravella affondi, possiamo tornare al punto in cui l'abbiamo persa per recuperare il carico che stavamo trasportando, che può essere rubato da altri utenti.

Inoltre, il mondo di Skull & Bones punta ad essere pieno di risorse da raccogliere, consentendo ai giocatori di abbattere alberi o scavare nelle scogliere per migliorare le prestazioni della nave. Attualmente Skull & Bones non ha ancora una data di uscita, ma dovrebbe arrivare relativamente presto.

Fonte: VGC