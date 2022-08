Skull and Bones in un nuovo video tra navigazione, gameplay a terra, esplorazione e altro ancora

Skull and Bones arriverà finalmente a novembre e, prima del lancio, Ubisoft, dopo un lungo e turbolento ciclo di sviluppo, ha svelato nuovi dettagli sul titolo piratesco online open world. In un nuovo approfondimento sul gameplay pubblicato da IGN, gli sviluppatori di Skull and Bones hanno fornito ulteriori dettagli sul titolo, concentrandosi principalmente su come sarà l'esplorazione del mondo di gioco.

Essendo incentrato innanzitutto sulla navigazione nell'Oceano Indiano nei panni di un pirata, Skull and Bones avrà ovviamente molta acqua nella sua mappa che i giocatori potranno attraversare, e Ubisoft ha dichiarato di aver lavorato molto su questo particolare aspetto. La navigazione si basa su proprietà fisiche come la galleggiabilità e la resistenza aerodinamica, che influiscono sul modo in cui le diverse navi si muovono, quindi ogni nave avrà un feeling diverso.

Anche il peso degli oggetti nella stiva della nave e la direzione del vento saranno fattori determinanti. Nel frattempo, il gioco sarà caratterizzato da diversi sistemi meteorologici, tra cui le tempeste, e la capacità di superare le tempeste sul proprio cammino dipenderà dal modo in cui la propria nave sarà costruita, equipaggiata e personalizzata.

Il mondo di gioco sarà inoltre disseminato di vari avamposti dove si potranno incontrare PNG e commercianti. È interessante notare che in Skull and Bones i personaggi non rimarranno a lungo nello stesso luogo e i giocatori dovranno controllare regolarmente la mappa per vedere dove si trovano commercianti, contrabbandieri e le rotte commerciali.

Il video fornisce inoltre ulteriori dettagli sulla personalizzazione e sulle attività secondarie, sul gameplay a terra, sul design del mondo e sulla varietà ambientale, sulla diversità dei biomi e molto altro ancora.

Nelle notizie correlate, abbiamo visto le caratteristiche PC di Skull and Bones.

Skull and Bones verrà lanciato l'8 novembre su PS5, Xbox Series X/S, PC e Stadia.

Fonte: Gamingbolt.